Donington | Rea il più veloce nelle FP1 davanti a Razgatlioglu e Sykes Quarto Rinaldi

Torna dopo un anno di assenza il campionato delle derivate di serie sul circuito inglese per il quarto round della stagione 2021. Sul tracciato diè Jonathanil pilota più veloce durante la prima sessione delle prove libere con il tempo di 1'27"841. Problemi con i cronometraggi, cancellati i migliori tempi di Razgatlioglu e Gerloff.Non solo: per Razgatlioglu, quella diPark è poi tracciato speciale, visto che qui nel 2018 ha conquistato il suo primo podio nel mondiale Sbk , battendo proprio quelche lo ora lo ...Johnny in vetta davanti al turco, che aveva siglato il crono più veloce, cancellato poi dalla direzione gara. 3° Sykes con caduta seguito dal romagnolo, 12° Bassani davanti a Locatelli ...Il MOTUL FIM Superbike World Championship torna in pista al Donington Park per il Prosecco DOC UK Round. Al comando del primo turno di prove libere troviamo ...