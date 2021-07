Dalla Francia critiche a Immobile | “Grande attore | ha finto l’infortunio”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il sito francese RMCsport non ha risparmiato Ciro, criticato per la simulazione durante Italia-Belgio, questo il commento: “, ha”. Anche altri siti hanno voluto dire la loro sulla questione, per esempio beIN SPORTS ha twittato criticando l’attaccante della Lazio. #ClubEuro Ciro#BELITA pic.twitter.com/IhllDTJ1BH— beIN SPORTS (@beinsports FR) July 2, 2021 L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

WeCinema : Dalla Francia ‘L’Agente speciale OS 117’ con #JeanDujardin; il ritorno di #PeterRabbit2; due film dal Taormina Film… - FBiasin : Prime accuse dalla #Francia: 'Cosa stava facendo #Sommer con quelle strisce?'. #FranciaSvizzera #Euro2020 #Maneskin - rtl1025 : C'è altro da aggiungere? La #Francia eliminata dalla #Svizzera dopo i calci di rigore e a #NoiDireGol l'abbiamo pr… - lamarse25011964 : @LauraPausini Siiii anche dalla Francia si tifa l'Italia yeah!!! Stiamo tornando!! L'Italia è QUA!!! ???????????????????? - indisciplineee : Siete stati bravi ???? Complimenti dalla #Francia #fra #BelgioItalia #ITA -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia

Il Sole 24 ORE

... si svolge dopo l'incontro bilaterale in videoconferenza dell'8 aprile scorso, durante il quale era stato trattato in particolare il tema dell'estradizionedi ex terroristi rossi. I due ...Luca è stato travoltopopolarità che gli ha regalato numerosi benefici e qualche grattacapo.- Svizzera è stata una delle partite più emozionanti degli ottavi di finale degli Europei ...Saman Abbas: su Rete 4 parla il primo e unico amore della ragazza di origine pakistane scomparsa da due mesi e presumibilmente uccisa dalla sua famiglia ...Una giornata, quella odierna, servita anche a determinare come l’ultima posizione sia quella della Francia, sconfitta sia dalle azzurre che, in mattinata, dalla Repubblica Ceca, cui serve un singolo ...