Concorso Referendari Tar 2021 | prove scritte dall’8 novembre

aggiornamento del 2/07/2021: Pubblicato Nella Gazzetta Ufficiale numero 52 del 2 luglio 2021 il diario delle prove scritte del Concorso per 60 Referendari Tar 2021. Queste si svolgeranno presso l'Ergife Palace hotel, via Aurelia n. 619 – 00165 Roma, nei seguenti giorni, con ingresso entro le ore 9,30: 8 novembre 2021, prova scritta di diritto civile; 9 novembre 2021, prova scritta di diritto amministrativo; 10 novembre 2021, prova pratica di diritto

