Beach soccer pronto a ripartire | Lnd presenta la stagione 2021

(Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilufficiale, quello targato Lega Nazionale Dilettanti, ha scelto una formula inedita perre la. Dagli studi tv della storica sede del Corriere dello Sport-Stadio di Roma è andato in onda il talkshow, condotto dal direttore Ivan Zazzaroni, con la partecipazione del numero uno della LND, Cosimo Sibilia, e del coordinatore del Dipartimento, Roberto Desini. Poco meno di 30 minuti “a tutto” per svelare le novità del nuovo tour, che riparte dopo oltre un anno di stop ...

Stamani venerdì 2 luglio alle 11.00 sulla home page del sito web ufficiale del Corriere dello Sport è stata trasmessa in live streaming la presentazione della stagione 2021 deltargato Lega Nazionale Dilettanti . Una ripartenza in grande stile per lo sport più amato e praticato dell'estate con tutte le attività della stagione: 17edizione del Campionato con Poule ...Presenti in studiio l Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e il Coordinatore del DipartimentoLND Roberto Desini, collegati per gli interventi: il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, il Vice Presidente dell'Happy Car Sambenedettese Roberto Rossetti, il Presidente della B - ...