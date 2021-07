Autogrill, aumento di capitale: conclusa in anticipo l’offerta in Borsa (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante il periodo di offerta in opzione, dal 14 al 29 giugno, sono stati esercitati 249,11 milioni di diritti di opzione per la sottoscrizione di 129,537 milioni di nuove azioni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante il periodo di offerta in opzione, dal 14 al 29 giugno, sono stati esercitati 249,11 milioni di diritti di opzione per la sottoscrizione di 129,537 milioni di nuove azioni

Advertising

VeneziePost : .@Autogrill_Group: ha avviato il processo per l’aumento di #capitale da 600 mln. In tale operazione, sono stati… - LombardiaPost : .@Autogrill_Group: ha avviato il processo per l’aumento di #capitale da 600 mln. In tale operazione, sono stati… - DividendProfit : Autogrill, aumento di capitale sottoscritto al 99,16% - DividendProfit : Autogrill, conclusa offerta in opzione dell’aumento di capitale - zazoomblog : Autogrill conclusa offerta in opzione dell’aumento di capitale - #Autogrill #conclusa #offerta #opzione -

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill aumento Autogrill, aumento di capitale: conclusa in anticipo l'offerta in Borsa Si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime 130.633.542 azioni ordinarie Autogrill di nuova emissione rivenienti dall' aumento di capitale a ...

Borsa: Milano sale (+1,19%) con Cnh, Stm, Nexi e banche Tra altri sotto la lente Safilo che registra un marginale +0,3% dopo il tonfo di ieri sulla decisione di un aumento di capitale. Sugli stessi livelli Autogrill che registra un +0,42%. .

Autogrill, aumento di capitale: conclusa in anticipo l’offerta in Borsa ilGiornale.it Autogrill, aumento di capitale: conclusa in anticipo l’offerta in Borsa Durante il periodo di offerta in opzione, dal 14 al 29 giugno, sono stati esercitati 249,11 milioni di diritti di opzione per la sottoscrizione di 129,537 milioni di nuove azioni ...

Borsa Milano resta in lieve rialzo, cede Ferragamo, Tim prova recupero In calo Autogrill, che cede oltre il 2% nella giornata in cui termina l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Pesa anche la bocciatura di Jefferies, che ha ridotto il giudizio sul titolo a 'hold ...

Si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime 130.633.542 azioni ordinariedi nuova emissione rivenienti dall'di capitale a ...Tra altri sotto la lente Safilo che registra un marginale +0,3% dopo il tonfo di ieri sulla decisione di undi capitale. Sugli stessi livelliche registra un +0,42%. .Durante il periodo di offerta in opzione, dal 14 al 29 giugno, sono stati esercitati 249,11 milioni di diritti di opzione per la sottoscrizione di 129,537 milioni di nuove azioni ...In calo Autogrill, che cede oltre il 2% nella giornata in cui termina l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Pesa anche la bocciatura di Jefferies, che ha ridotto il giudizio sul titolo a 'hold ...