Andrè Silva, ora è ufficiale l’approdo al RB Lipsia. Santos Borrè all’Eintracht (Di venerdì 2 luglio 2021) Indiscrezioni confermate: l’ex milanista Andrè Silva passa ufficialmente dall’Eintracht Francoforte al RB Lipsia Come riportato qualche ora fa, le indiscrezioni volevano Andrè Silva vicinissimo al Red Bull Lipsia. Ora, tali voci sono state confermate dall’ufficialità. Il giocatore ha sostenuto oggi le visite mediche e firmato un contratto fino al 2026. Ecco le sue prime dichiarazioni al club tedesco: «Non vedo l’ora di iniziare. Il club ha grandi ambizioni e obiettivi e voglio aiutare a raggiungerli, soprattutto con il maggior numero possibile di gol, ovviamente. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Indiscrezioni confermate: l’ex milanistapassa ufficialmente dFrancoforte al RBCome riportato qualche ora fa, le indiscrezioni volevanovicinissimo al Red Bull. Ora, tali voci sono state confermate dall’ufficialità. Il giocatore ha sostenuto oggi le visite mediche e firmato un contratto fino al 2026. Ecco le sue prime dichiarazioni al club tedesco: «Non vedo l’ora di iniziare. Il club ha grandi ambizioni e obiettivi e voglio aiutare a raggiungerli, soprattutto con il maggior numero possibile di gol, ovviamente. ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrè Silva Colpo Lipsia, UFFICIALE l'arrivo di André Silva Commenta per primo Colpo di mercato del Lipsia. Tramite un comunicato ufficiale, la società tedesca, di proprietà del gruppo Red Bull, ha annunciato l'arrivo di André Silva . Il portoghese, che nel 2017/2018 ha vestito la maglia del Milan, approda alla corte di Marsch dopo due stagioni all'Eintracht Francoforte, in cui ha realizzato 40 gol in 57 partite di ...

