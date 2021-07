Alba Parietti compleanno di lusso per i suoi 60 anni fan furiosi (Di venerdì 2 luglio 2021) Alba Parietti compie 60 anni e festeggia con un party a Milano e si racconta tra amori, lavoro e politica al settimanale “Chi” “Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de ‘La vacinada’ con Checco Zalone al posto di Helen Leggi su people24.myblog (Di venerdì 2 luglio 2021)compie 60e festeggia con un party a Milano e si racconta tra amori, lavoro e politica al settimanale “Chi” “Dico di avere 60da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de ‘La vacinada’ con Checco Zalone al posto di Helen

Advertising

infoitcultura : Alba Parietti compie 60 anni, 5 curiosità sulla showgirl: da ‘Striscia’ alla chirurgia - infoitcultura : Alba Parietti, festa da urlo per i 60 anni - infoitcultura : Alba Parietti mega party a tema a Milano per i 60 anni le foto della festa - sidevitacere : @giomalaga È tutto questo lo dici pubblicando la foto del figlio di Alba Parietti? - Luca190499 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? -