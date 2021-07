Aggressione al pronto soccorso, operatore sanitario preso a calci e testate in faccia (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Ennesima Aggressione ai danni del personale ospedaliero. Stavolta è accaduto al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, la notte tra il 1° ed il 2 luglio. Un paziente aveva chiesto di potersi stendere su una barella, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico ma quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che le barelle erano riservate alle emergenze, ha reagito colpendolo con una testata al volto e con calci. L’aggressore è un 38enne di Crispano, già denunciato in passato, che è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Ennesimaai danni del personale ospedaliero. Stavolta è accaduto aldell’Ospedale del Mare a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, la notte tra il 1° ed il 2 luglio. Un paziente aveva chiesto di potersi stendere su una barella, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico ma quando unsocio-gli ha risposto che le barelle erano riservate alle emergenze, ha reagito colpendolo con una testata al volto e con. L’aggressore è un 38enne di Crispano, già denunciato in passato, che è ...

