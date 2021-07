A un anno dall’incidente ecco come sta Alex Zanardi (Di venerdì 2 luglio 2021) A volte la sfortuna si accanisce su una persona, e sembra impossibile ciò che è accaduto ad Alex Zanardi; campione di Formula Uno, si era preso un periodo di sosta e nel 2001 correva nel campionato CART quando un terribile incidente gli è costato le gambe e quasi la vita. La sorte che si accanisce Dopo una lunga riabilitazione Zanardi non si dà per vinto e si butta in una nuova avventura, la passione è passione e niente può fermarla, senza gambe ma con le braccia forti si dà all’handbike, la bicicletta portata con le mani, diventando campione paralimpico, ma anche questa volta il destino ha in serbo per lui altri piani, e ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 2 luglio 2021) A volte la sfortuna si accanisce su una persona, e sembra impossibile ciò che è accaduto ad; campione di Formula Uno, si era preso un periodo di sosta e nel 2001 correva nel campionato CART quando un terribile incidente gli è costato le gambe e quasi la vita. La sorte che si accanisce Dopo una lunga riabilitazionenon si dà per vinto e si butta in una nuova avventura, la passione è passione e niente può fermarla, senza gambe ma con le braccia forti si dà all’handbike, la bicicletta portata con le mani, diventando campione paralimpico, ma anche questa volta il destino ha in serbo per lui altri piani, e ...

Advertising

ilmessaggeroit : Zanardi, parla la moglie: «Alex comunica ma non parla ancora. A un anno dall'incidente condizioni stabili» - infoitsport : Alex Zanardi a un anno dall’incidente, la parole della moglie che fanno sperare - ansacalciosport : Recupero Zanardi, parla la moglie: 'Nuova grande sfida'. 'A un anno dall'incidente comunica ma non parla ancora'… - reggiotv : A un anno dall'incidente in handbike le condizioni di Alex Zanardi sono 'essenzialmente stabili'. A rivelarlo è la… - nonnarita50 : RT @TgrRaiToscana: A un anno dall’incidente in handbike avvenuto a Pienza, le condizioni di Alex #Zanardi sono pressoché stabili: «Comunica… -