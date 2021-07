Xi: nessuna forza straniera potrà renderci più schiavi (Di giovedì 1 luglio 2021) Il popolo cinese “non permetterà mai ad alcuna forza straniera di bullizzarci, costringerci e renderci schiavi: chiunque tenterà di farlo, si romperà sicuramente la testa sulla Grande Muraglia d’acciaio costruita con il sangue e la carne di 1,4 miliardi di cinesi”. Il presidente cinese Xi Jinping, strappando la standing ovation in Piazza Tienanmen per le celebrazioni dei 100 anni del Pcc, ha detto che l’era della Cina “macellata e vittima di bullismo è finita per sempre”. Il “grande ringiovanimento della nazione è in un percorso storico irreversibile” con il Pcc indispensabile ad attuare la svolta dopo un “secolo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Il popolo cinese “non permetterà mai ad alcunadi bullizzarci, costringerci e: chiunque tenterà di farlo, si romperà sicuramente la testa sulla Grande Muraglia d’acciaio costruita con il sangue e la carne di 1,4 miliardi di cinesi”. Il presidente cinese Xi Jinping, strappando la standing ovation in Piazza Tienanmen per le celebrazioni dei 100 anni del Pcc, ha detto che l’era della Cina “macellata e vittima di bullismo è finita per sempre”. Il “grande ringiovanimento della nazione è in un percorso storico irreversibile” con il Pcc indispensabile ad attuare la svolta dopo un “secolo di ...

