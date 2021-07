Strade, la Regione aggiudica lavori di messa in sicurezza a Trentinara e Sapri (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, a seguito di protocollo d’intesa con la Provincia di Salerno per l’affidamento di lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade di interesse regionale”, con proprio decreto n. 377 del 14 giugno u.s. aggiudica i lavori ricadenti nel Comune di Trentinara e nel Comune di Sapri. “Il Decreto della Regione – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – aggiudica entrambe le opere ricadenti nei due Comuni del nostro territorio. Quindi sia i “lavori urgenti per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania, a seguito di protocollo d’intesa con la Provincia di Salerno per l’affidamento didi “Manutenzione straordinaria delledi interesse regionale”, con proprio decreto n. 377 del 14 giugno u.s.ricadenti nel Comune die nel Comune di. “Il Decreto della– dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese –entrambe le opere ricadenti nei due Comuni del nostro territorio. Quindi sia i “urgenti per la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Strade, la Regione aggiudica #Lavori di messa in sicurezza a #Trentinara e #Sapri ** - GiovanniToti : Il mare nelle strade di tutta #Genova! Da oggi fino a domenica 4 luglio Slow Fish con la sua decima edizione abbrac… - borrillo62 : RT @Angelo16963582: @virginiaraggi @Translation In effetti con tutti i rifiuti per le strade della città tutti questi investitori non riesc… - Budijonsen : @virginiaraggi Roma che costruiva le strade che portavano in ogni regione dell'impero si rallegra per due banchine… - LALAZIOMIA : GUIDONIA - Strade e impianti sportivi, 805 mila euro dalla Regione Lazio -