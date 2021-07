(Di giovedì 1 luglio 2021) Il passaggio di Jadondal Borussia Dortmund al Mstersi candida a diventare il trasferimento dell’estate. Ne saranno felici i tifosi dello, un po’ meno quelli del, ma la dirigenza Citizen potrebbe non essere affatto dispiaciuta. Come riporta il Telegraph, in seguito al trasferimento da circa 85 milioni di euro, il L'articolo

Advertising

sportmediaset : Mercato: #Sancho allo United, ennesima plusvalenza da record del Borussia Dortmund. #SportMediaset - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Sancho allo United fa felice anche il City e i Pozzo: Il passaggio di Jadon Sancho dal Borussia D… - ale18riva : Mbappè via dal PSG mi farebbe molto felice. Si stanno praticamente comprando chiunque ma perdere il loro campione s… - ame_dec22 : Sancho allo United per 85 milioni chiuderebbe definitivamente un ritorno di Ronaldo ai Reds. L’unica opzione che an… - infoitsport : Bild: “Sancho allo United, è fatta. Ecco la cifra record” -

Ultime Notizie dalla rete : Sancho allo

... e cioè un assegno - o cambiale - con il quale paga il suo debitoscudiero Panza con i puledri ...Panza, viceversa, è un uomo del popolo (come Giuseppi si autodefinisce 'avvocato del popolo')...Per farlo, non ha scelto Rashford,, Bellingham o Foden, tutti seduti comodamente accanto a ... Anche contro la Germania è andatastesso modo: Southgate, come detto, ha scelto di schierarsi a ...Nell’accordo venne stabilito che il Manchester City avrebbe ricevuto il 15% del profitto del successivo trasferimento di Sancho in un altro club, trasferimento che verrà finalizzato in questi giorni ...Il quotidiano tedesco Bild ha annunciato che l'inglese è ai dettagli con i Red Devils e che mancano solo le rituali visite mediche per poi firmare il contratto ossia dopo la fine degli Europei (12 lug ...