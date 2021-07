Rosalinda Cannavò senza peli sulla lingua: “Stento a crederci” (Di giovedì 1 luglio 2021) Rosalinda Cannavò, amata e seguita influencer, sorprende, ma questa volta senza peli sulla lingua dice la sua: “Stento a crederci“ Rosalinda Cannavò, Fonte foto: Instagram (@ adua.del.vesco)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Rosalinda Cannavò continua a sorprendere, ma questa volta le sue critiche sono lapidarie: “Stento a crederci“. Come in ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021), amata e seguita influencer, sorprende, ma questa voltadice la sua: “, Fonte foto: Instagram (@ adua.del.vesco)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a sorprendere, ma questa volta le sue critiche sono lapidarie: ““. Come in ...

zazoomblog : Rosalinda Cannavò è furiosa: “Io non ci sto!” - #Rosalinda #Cannavò #furiosa: #sto!” - dexaozoto : RT @loveanahi1: A Dayane postando a cantora Rosalinda Cannavo cantando Sincerità nos stories kkkkkkkk - kame0902 : RT @qgrcannavo: ??| Rosalinda Cannavò: «Ho paura di tornare a casa, temo possa accadermi qualcosa di brutto ??: - MariaSyrius : @ChiaDjCGS Ma quale storia d'amore? Voi siete ossessionate porca puttana eva!! Lasciate in pace dayane, non ve la m… - becaffelipe : RT @qgrcannavo: ?? | Rosalinda Cannavò, il più terrificante dei timori: 'Ho paura a tornare a casa. Forse...' ??: -