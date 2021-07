Rc Auto - LIvass attacca le compagnie | prezzi delle polizze stabili e boom di profitti

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nel 2020 iassicurazioni nel ramo danni sono cresciuti del 45%, "grazie al comparto della Responsabilità civile", ma i premi sono rimasti in linea con quelli dell'anno precedente e nel ramosono scesi di appena il 5,5% a fronte di oneri relativi ai sinistri "calati quasi del 20". Stavolta la messa in stato di accusanon viene da Quattroruote (ne abbiamo parlato, da ultimo, anche sui numeri di maggio e giugno in due articoli intitolati, rispettivamente, "E io pago" e "C'è bisogno di flessibilità") o dalle associazioni di consumatori, bensì ...

Avevamo chiesto con una petizione popolare che il comparto Rcin particolare - dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni ...Per capire che non si tratta di un grande miglioramento basta fare un confronto con gli altri principali Paesi europei come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito nei quali l'Rccosta un ...La pandemia Covid ha consentito un boom di profitti realizzati nella Rc auto lo scorso anno, grazie al calo della circolazione per effetto dei lockdown ...“Aumentano gli utili delle compagnie ma i costi delle polizze non diminuiscono. Nel 2020, in particolare, gli aumenti sono compresi tra il +4% e il 12%”. Eccolo l’allarme lanciato da Federconsumatori ...