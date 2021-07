Pronto, Putin ci sei? (Di giovedì 1 luglio 2021) “Troitsk? Dov’è Troitsk?”. I dubbi geografici manifestati da Vladimir Putin durante la diretta annuale con il suo popolo sono forse la rappresentazione più immediata del momento che sta vivendo il sistema politico russo. La diretta viene disturbata (le conduttrici parlano di un attacco di hacker), le telecamere inquadrano all’improvviso un monitor su cui scorrono le domande (prezzi, salari, pensioni e ancora prezzi), e il protagonista si impappina tra numeri e nomi, e ignora l’esistenza, a 40 chilometri dal Cremlino, di un famoso centro di ricerca scientifica. In compenso, è convinto che la Russia abbia “superato meglio di altri” il Covid, proprio mentre Mosca e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) “Troitsk? Dov’è Troitsk?”. I dubbi geografici manifestati da Vladimirdurante la diretta annuale con il suo popolo sono forse la rappresentazione più immediata del momento che sta vivendo il sistema politico russo. La diretta viene disturbata (le conduttrici parlano di un attacco di hacker), le telecamere inquadrano all’improvviso un monitor su cui scorrono le domande (prezzi, salari, pensioni e ancora prezzi), e il protagonista si impappina tra numeri e nomi, e ignora l’esistenza, a 40 chilometri dal Cremlino, di un famoso centro di ricerca scientifica. In compenso, è convinto che la Russia abbia “superato meglio di altri” il Covid, proprio mentre Mosca e ...

