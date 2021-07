PIANTEDO | 872 metri per il turismo lento

(Di giovedì 1 luglio 2021) INAUGURATO IL NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE PER COLLEGARE IL SENTIERO VALTELLINA AL CENTRO DEL PAESE VERSO IL SENTIERO DEL VIANDANTE La rete di percorsi ciclopedonali in Bassa Valtellina si arricchisce ...

Con questo tratto abbiamo realizzato il collegamento con il centro di Piantedo offrendo a chi ... La pista ciclabile, lunga 872 metri, parte dal Sentiero Valtellina per raggiungere il passaggio a ... La rete di percorsi ciclopedonali in Bassa Valtellina si arricchisce con un nuovo tratto che rende più agevole il collegamento tra il Sentiero Valtellina e il Sentiero del Viandante, a Piantedo.