Notti Bianche del Cinema 2021 programma completo, ospiti e film del 2-3 luglio

Ultime Notizie dalla rete : Notti Bianche NOTTI BIANCHI DEL CINEMA - Il palinsesto Tutto pronto per le Notti Bianche del Cinema , la 48 ore di proiezioni ed eventi non - stop, in tutta Italia ideata da Alice nella Città nell'ambito del progetto di rilancio #soloalcinema, che partirà il 2 luglio alle 18 ...

DEMETRIO STRATOS - Proiezione e installazione per le Notti bianche Sabato 3 luglio alle ore 23,30 Streeen promuove, per le Notti Bianche del Cinema Centrale di Torino, una proiezione del film La voce Stratos (107' ? 2009) di Luciano D'Onofrio e Monica Affatato (ingresso 4 euro). Per l'occasione, nell'atrio del cinema ...

Notti Bianche del Cinema l'abbuffata di film è servita! Metro Sabato torna La Notte dei Saldi Trieste punta ad uscire dalla crisi pandemica e lo fa anche con l’atteso appuntamento di sabato 3 luglio con la “Notte dei Saldi”. “C’è la notte dei saldi, bentornati a Trieste”, questo lo slogan che ...

