MSI Pulse GL76 | la recensione del portatile da gioco da 17 pollici disegnato da Maarten Verhoeven – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladell’MSI, undacon schermo da 17a 144 Hz che combina un design d’autore con un hardware di tutto rispetto.. Il mondo dei laptop è cambiato parecchio in questi anni, complice il nuovo hardware che ha permesso di implementare soluzioni orientate al gaming all’interno di chassis sempre più piccoli. Ma il formato da 17resta in campo, forte della combinazione di uno schermo più ampio e di un maggiore spazio all’interno per componentistica e raffreddamento. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, rientra tra le novità che ci ...