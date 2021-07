Lo spettacolo delle lucciole nel tempio della Valle degli spiriti, a Nanchino (Di giovedì 1 luglio 2021) L’atmosfera magica delle foto che vedete ci porta a Nanchino, in Cina, precisamente nei dintorni del tempio della Valle degli spiriti, tempio buddista circondato da un grandissimo parco, dove in queste prime settimane estive si assiste allo spettacolo notturno delle lucciole, dovuto al rituale d’accoppiamento di questi insetti. Questo fenomeno, che si verifica ogni anno, ha il suo picco fra le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio, fra le 22 e mezzanotte. Entrambi i sessi sono dotati ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) L’atmosfera magicafoto che vedete ci porta a, in Cina, precisamente nei dintorni delbuddista circondato da un grandissimo parco, dove in queste prime settimane estive si assiste allonotturno, dovuto al rituale d’accoppiamento di questi insetti. Questo fenomeno, che si verifica ogni anno, ha il suo picco fra le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio, fra le 22 e mezzanotte. Entrambi i sessi sono dotati ...

