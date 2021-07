Insulti ai cacciatori, Brigitte Bardot condannata in Francia a 5000 euro di multa. “Siete dei terroristi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Brigitte Bardot condannata per aver insultato i cacciatori in un articolo online. Lo ha deciso il tribunale di Arras, nel Nord della Francia. Costringendo l’icona del cinema anni ’60 a pagare una multa salata di 5.000 euro. Per ingiurie nei confronti del capo della Federazione francese dei cacciatori, Willy Schraen. L’attrice nata a Parigi il28 settembre 1934 dovrà inoltre pagare 1.000 euro di danni. E altri 1.000 euro per il rimborso delle spese legali sostenute da Schraen. Brigitte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021)per aver insultato iin un articolo online. Lo ha deciso il tribunale di Arras, nel Nord della. Costringendo l’icona del cinema anni ’60 a pagare unasalata di 5.000. Per ingiurie nei confronti del capo della Federazione francese dei, Willy Schraen. L’attrice nata a Parigi il28 settembre 1934 dovrà inoltre pagare 1.000di danni. E altri 1.000per il rimborso delle spese legali sostenute da Schraen....

