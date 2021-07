Harry e William vicini e sorridenti per svelare la statua di Lady Diana (Di giovedì 1 luglio 2021) L’inaugurazione della statua di Lady Diana è stata l’occasione speciale per Harry e William di apparire insieme, vicini e anche sorridenti. Oggi, 1 luglio, Lady D avrebbe festeggiato i suoi 60 anni e se in quel tragico incidente del 1997 non fosse morta forse sarebbe tutto diverso. Le chiacchiere sulle liti tra Harry e William sembrano trovare riscontro in chi dice di avere visto o sentito ma oggi la reunion tra i due fratelli ha mostrato serenità, almeno in apparenza. I due principi d’Inghilterra hanno scoperto la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) L’inaugurazione delladiè stata l’occasione speciale perdi apparire insieme,e anche. Oggi, 1 luglio,D avrebbe festeggiato i suoi 60 anni e se in quel tragico incidente del 1997 non fosse morta forse sarebbe tutto diverso. Le chiacchiere sulle liti trasembrano trovare riscontro in chi dice di avere visto o sentito ma oggi la reunion tra i due fratelli ha mostrato serenità, almeno in apparenza. I due principi d’Inghilterra hanno scoperto la ...

