G20 | soddisfazione del Questore di Matera per la sicurezza dell’evento

Leggi su zon

(Di giovedì 1 luglio 2021) In conferenza stampa, ildiha espresso profondaper la macchina dellamessa in piedi in occasione del G20 Si è tenuta questa mattina, presso la sala riunione della Sezione della Polizia Stradale, una conferenza stampa presieduta daldiEliseo NICOLÌ, in compagnia del prefetto Argentieri e dei comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La conferenza è stata organizzata al fine di illustrare la complessa macchina organizzativa messa su per ladel G20. Le riunioni di ...