Federcalcio inglese | no alla vendita dei biglietti per il match tra Inghilterra e Ucraina

La federazione inglese, tramite il proprio sito ufficiale, ha informato i tifosi intenzionati a partire verso Roma con lo scopo di seguire la partita tra Inghilterra e Ucraina, che i biglietti non saranno disponibili sul territorio britannico. Questo per via delle restrizioni da Covid-19. Il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, nei giorni scorsi ha invitato i sostenitori a seguire il match da casa. Il ministro della salute italiano, Roberto Speranza, ha emanato un decreto valido dallo scorso 21 giugno per coloro che arrivano dall'Inghilterra, di sostenere una quarantena ...

