(Di giovedì 1 luglio 2021) "I giornalisti non stanno in bolla, quindi tu non potresti venire a". La battuta con cui il ct della Svizzera Vladimir, in conferenza stampa, saluta un reporter con il quale ha ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Svizzera, Petkovic: 'Londra ci aspetta, vogliamo vincere' - napolimagazine : EUROPEI - Svizzera, Petkovic: 'Londra ci aspetta, vogliamo vincere' - apetrazzuolo : EUROPEI - Svizzera, Petkovic: 'Londra ci aspetta, vogliamo vincere' - ossobuco20111 : Europei: Petkovic, Londra ci aspetta, vogliamo vincere - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Petkovic, Londra ci aspetta, vogliamo vincere Ct Svizzera ottimista, non c'è Xhaka? In rosa ho altri leader -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Petkovic

Agenzia ANSA

Mentre questo sarà il primo confronto aglitra le due , in Coppa del Mondo se ne contano ... l'ex allenatore della Lazio Vladimir. "A me stanno bene anche partite come quella contro ..."I giornalisti non stanno in bolla, quindi tu non potresti venire a Londra". La battuta con cui il ct della Svizzera Vladimir, in conferenza stampa, saluta un reporter con il quale ha particolare confidenza fa capire che in casa elvetica, in vista del quarto di finale di domani a San Pietroburgo contro la Spagna, si ...I precedenti e la la rosa-giocatori direbbero Spagna, ma la Svizzera può scrivere un'altra pagina della propria storia ...Le parole di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, hanno svelato che se c’è una squadra in pole per Manuel Locatelli non è la Juventus, ma l’Arsenal ...