Euro 2020, Ucraina-Inghilterra: annullati biglietti venduti in Gb dopo il 28 giugno (Di giovedì 1 luglio 2021) La diffusione della variante Delta del Covid-19 in Gran Bretagna preoccupa. Così la Uefa, in occasione dell'incontro di calcio "Ucraina-Inghilterra" previsto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma ha adottato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un protocollo connesso al contenimento dell'emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all'evento sportivo. In particolare, con riferimento al vigente regime regolatorio riguardante coloro i quali hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito negli ultimi quattordici giorni, è stata prevista una particolare ticketing policy che prevede il blocco ...

