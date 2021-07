Covid, Ricciardi: “Lockdown a ottobre? Non si può escludere” (Di giovedì 1 luglio 2021) “La variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell’Inghilterra, quindi molto limitati”: Lo ha affermato il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. Sull’ipotesi di possibili Lockdown a ottobre, Ricciardi ha detto: “Nella lotta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) “La variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell’Inghilterra, quindi molto limitati”: Lo ha affermato il consulente del ministero della Salute, Walter, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. Sull’ipotesi di possibiliha detto: “Nella lotta ...

