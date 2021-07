Clima, l’obiettivo dell’Europa è la neutralità climatica e c’è una data. La priorità è massima (Di giovedì 1 luglio 2021) Il raggiungimento della neutralità Climatica entro il 2050 diventa una legge dell’Unione europea: il Consiglio dell’Ue ha infatti concluso il 28 giugno la procedura di adozione della norma, con la quale si fissa nella legislazione europea questo ambizioso obiettivo. La legge ha lo scopo primario di mettere un freno al cambiamento Climatico, che nei prossimi decenni potrebbe avere conseguenze drammatiche in tutto il pianeta. neutralità Climatica dell’Europa entro il 2050 Ad oggi la quantità di CO? immessa nell’aria dalle attività umane è superiore alla capacità dell’ambiente ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Il raggiungimento dellatica entro il 2050 diventa una legge dell’Unione europea: il Consiglio dell’Ue ha infatti concluso il 28 giugno la procedura di adozione della norma, con la quale si fissa nella legislazione europea questo ambizioso obiettivo. La legge ha lo scopo primario di mettere un freno al cambiamentotico, che nei prossimi decenni potrebbe avere conseguenze drammatiche in tutto il pianeta.ticaentro il 2050 Ad oggi la quantità di CO? immessa nell’aria dalle attività umane è superiore alla capacità dell’ambiente ...

