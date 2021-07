Classifica ATP | Matteo Berrettini ha superato Federer nel ranking! Proiezioni e…possibile incrocio a Wimbledon!

(Di giovedì 1 luglio 2021)sarà nuovamente in campo quest’oggi per affrontare l’olandese Botic van de Zandschulp nel 2° turno di Wimbledon. Sull’erba dei Championships l’azzurro dovrà esprimere il proprio miglior tennis e non lasciarsi fuorviare dalla(n.139 ATP) del suo avversario che, non avendo nulla da perdere, si esprimerà al meglio. Spetterà afar capire fin da subito chi comanda. Guardando però alla, l’azzurro con i suoi 4378 punti all’attivo è n.8 del mondo virtuale davanti a Roger. Perché? Entrambi i tennisti dovranno difendere dei punti acquisiti ...

Advertising

affarimiei34 : Fognini è il giocatore di tennis più svogliato dell'intero circuito Atp. Dovrebbero inventare una classifica ad hoc. - infoitsport : Classifica Matteo Berrettini: proiezioni ranking ATP col secondo turno a Wimbledon. 8° virtuale, sorpasso su Federer - FabioRussello : @cestlaviemacher Sì, ma la classifica Atp non fa poesia: se Medvedev vince Wimbledon è n 1 - GiuliaV5 : RT @federtennis: Classifica #ATP: @MattBerrettini saldo al 9° posto. Perde cinque posizioni #Musetti, mentre risale di cinque posti #Sepp… - marcomazz : RT @mastrale: Jack Draper, n.253 ATP è il quarto giocatore con la più bassa classifica a vincere un set contro Djokovic in un major dopo: J… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica ATP

Ubi Tennis

... dei due titoli ai Championships (2013 e 2016) o del prima to inconquistato nel 2016 con una straordinaria galoppata conclusa vincendo anche le NittoFinals a Londra. Questo è il ...Altri due azzurri approdano al secondo turno: Lorenzo Sonego , numero 27 della, ha superato in tre set con il punteggio di 6 - 2 7 - 5 6 - 0 il portoghese Pedro Sousa, numero 121 del ...Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo quest'oggi per affrontare l'olandese Botic van de Zandschulp nel 2° turno di Wimbledon. Sull'erba dei Championships l'azzurro dovrà esprimere il proprio migl ...Matteo Berrettini ha esordito brillantemente a Wimbledon 2021, sconfiggendo l'ostico argentino Guido Pella in quattro set e qualificandosi così al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sull ...