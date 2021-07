Cisterna di Latina in lutto: è morto l’ex sindaco Mauro Carturan (Di giovedì 1 luglio 2021) La comunità di Cisterna di Latina è in lutto: stroncato da un improvviso malore, all’età di 62 anni, è morto il tre volte sindaco Mauro Carturan Mauro Carturan (Screen video)Un grave lutto ha colpito la comunità di Cisterna di Latina, centro in provincia di Latina: questa mattina, alle prime luci dell’alba, stroncato da un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione di Borgo Flora, è morto, all’età di 62 anni, Mauro ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 luglio 2021) La comunità didiè in: stroncato da un improvviso malore, all’età di 62 anni, èil tre volte(Screen video)Un graveha colpito la comunità didi, centro in provincia di: questa mattina, alle prime luci dell’alba, stroncato da un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione di Borgo Flora, è, all’età di 62 anni,...

