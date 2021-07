Blitz antidroga, sequestrati 25 kg droga e arrestato 32enne (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Nelle prime ore della giornata odierna, la Sezione antidroga della Squadra Mobile di Roma, nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe ’88, incensurato. L’intensa attività info-investigativa, nel quadrante nord della Capitale – ha consentito di acquisire validi elementi probatori nei confronti del proprietario di una attività di una carrozzeria-officina. L’attività di Polizia Giudiziaria, posta in essere unitamente alle Unità Cinofile della Questura di Roma, ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata nella citata struttura, 25 kg. di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Nelle prime ore della giornata odierna, la Sezionedella Squadra Mobile di Roma, nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe ’88, incensurato. L’intensa attività info-investigativa, nel quadrante nord della Capitale – ha consentito di acquisire validi elementi probatori nei confronti del proprietario di una attività di una carrozzeria-officina. L’attività di Polizia Giudiziaria, posta in essere unitamente alle Unità Cinofile della Questura di Roma, ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata nella citata struttura, 25 kg. di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sicilia, blitz antidroga in varie province: 9 arresti #cronacapalermo - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Sicilia, blitz antidroga in varie province: 9 arresti #cronacapalermo - Lasiciliaweb : Blitz antidroga nel Gelese: 9 arresti Scoperto vasto giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana… - MediasetTgcom24 : Sicilia, blitz antidroga in varie province: 9 arresti #cronacapalermo - lanuovariviera : Blitz antidroga, hashish e cocaina in casa. Arrestato un uomo di 44 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga Traffico di droga, blitz all'alba: arresti a Comiso Comiso - Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I provvedimenti di custodia cautelare ...

Cocaina, hashish e marijuana da Gela a Palermo: 9 arresti PALERMO - Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di ... Leggi notizie correlate ? Mafia, estorsioni e droga: blitz con sette ...

Sicilia, blitz antidroga in varie province: 9 arresti TGCOM Sicilia, blitz antidroga in varie province: 9 arresti Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Nell'operazione ...

Blitz antidroga in Sicilia, nove persone arrestate Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all’arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I provvedimenti ...

Comiso - Una vasta operazionecondotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I provvedimenti di custodia cautelare ...PALERMO - Una vasta operazionecondotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di ... Leggi notizie correlate ? Mafia, estorsioni e droga:con sette ...Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all'arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Nell'operazione ...Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all’arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I provvedimenti ...