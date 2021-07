Berrettini e Sonego avanzano a Londra | Giorgi e Mager Ko

(Di giovedì 1 luglio 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Brillano le stelle di Matteoe Lorenzo. Il 25enne romano e il 26enne torinese hanno raggiunto Fabio Fognini, conquistando il pass per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club della capitale inglese. Il numero uno azzurro, 9 del mondo e settima forza del seeding, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen’s, ha battuto, in tre set, col punteggio di 6-3 6-4 7-6 (4), la lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking internazionale. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Sonego

...prossimo avversario di Berrettini al prossimo turno, che sarà lo sloveno Aljaz Bedene, uscito vincitore anche lui per 3 a 0 nella sfida contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Anche Lorenzo Sonego... LONDRA (INGHILTERRA) - Brillano le stelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego a Londra. Il 25enne romano e il 26enne torinese hanno raggiunto Fabio Fognini, conquistando il pass per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova... ROMA. – Già tre gli azzurri approdati al terzo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club. Dopo Fognini ieri oggi è stata la volta di Matteo Berrettini...