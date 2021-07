Belen | il padre e Antonino programma insieme?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Seguendo i rumors, sembra che l’attuale fidanzato della showgirl argentinaRodriguez, stia pensando a una carriera televisiva, dopo avere “messo” in pausa la carriera da hair stylist.Spinalbese eRodriguez stannoufficialmente da relativamente poco tempo, masembrano avere trovato la vera felicità, specialmente ora che stanno per diventare genitori dell’attesissima Luna Marie. Come hair stylist,Spinalbese era stimato e conosciuto, ma la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Belen padre

Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno per diventare genitori di Luna Marie e presto potrebbero approdare insieme in televisione. Con loro ci potrebbe essere anche Gustavo, ildella ...Gli autori sarebbero intenzionati ad avere insieme ad Antonino Gustavo Rodriguez, ildi, Cecilia e Jeremias. Dunque la coppia suocero - genero che mai si è vista nella storia dell'...Seguendo i rumors, sembra che l’attuale fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, stia pensando a una carriera televisiva, dopo ...Come li vedete Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez in coppia a Pekin Express? Gli organizzatori del format che da Rai 2 è passato ufficialmente su Sky cambiando -leggermente- ...