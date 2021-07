Ariana Grande si prodiga per le terapie dei suoi fan: la donazione è impressionante (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonostante la sua giovane età, Ariana Grande ha già vissuto una moltitudine di esperienze segnanti durante la sua carriera artistica. La vita della pop star classe 1993 in effetti le ha regalato un Grande numero di gioie, ma anche qualche patema di troppo. Un esempio lampante è rappresentato dal disturbo da stress post traumatico di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonostante la sua giovane età,ha già vissuto una moltitudine di esperienze segnanti durante la sua carriera artistica. La vita della pop star classe 1993 in effetti le ha regalato unnumero di gioie, ma anche qualche patema di troppo. Un esempio lampante è rappresentato dal disturbo da stress post traumatico di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fiorecocifoglia : RT @LTXNBIL1: ma ci rendiamo conto che i nostri figli cresceranno senza adele, bruno mars, i maroon 5, kety perry, ariana grande gli one di… - writebradley : RT @LTXNBIL1: ma ci rendiamo conto che i nostri figli cresceranno senza adele, bruno mars, i maroon 5, kety perry, ariana grande gli one di… - _Malikloveme : RT @LTXNBIL1: ma ci rendiamo conto che i nostri figli cresceranno senza adele, bruno mars, i maroon 5, kety perry, ariana grande gli one di… - Itsangy12 : (Se vieni taggatx, nomina 3 fatti di te e tagga 5 moots) 1)sono fan di ariana grande dal 2013 2)sono timida all'ini… - chiaxfineline : @wxllsxv oltre ai 1d + solo ascolto maneskin o ariete, psicologi, billie, rkomi, ariana grande, shawn, un po’ di tutto HAHAH tuu? -