Wimbledon Day 3 | Riscossa azzurra | passano Berrettini | Fognini | Sonego | Mager e Camila Giorgi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sono in cinque i tennisti azzurri ancora in corsa a(erano in 10 gli uomini al via e 3 tenniste): bell’esordio oggi sia per Matteo(testa di serie n.8) che in quattro set ha regolato Pella e che per Lorenzoche si è imposto in 3 su Pedro Sousa. Ora giocheranno al secondo turno con il favore del pronostico rispettivamente contro Botic Van de Zandschulp e Daniel Galan. Al secondo turno c’è già il nostroche ha sconfitto Djere sempre oggi in quattro set; ma arriva anche una brutta gatta da pelare Andrey Rublev, testa di serie n.7. Gianluca...