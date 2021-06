USA | sopra attese i compromessi per l’acquisto di case

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Rimbalzano in USA le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di maggio, l’indice pending home sales (venditein corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell’8%, attestandosi a 114,7 punti dai 106,2 punti registrati ad aprile. Il dato si mostra migliore delle attese degli analisti che indicavano un -0,8% e si confronta con un -4,4% precedente.

Ultime Notizie dalla rete : USA sopra

(Teleborsa) - Rimbalzano in USA le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di maggio, l'indice ...

(Teleborsa) - Frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, pur confermandosi in zona espansione. Nel mese di giugno, l'indice PMI Chicago si è attestato a 66,1 punti dai 75,2 punti del mese p ...