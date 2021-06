Terribile ondata di calore. Temperature di 50 gradi e decine di morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) ondata Terribile di caldo e Temperature fino a 50 gradi. Lo Stato è in ginocchio. Da venerdì scorso la polizia ha ricevuto da venerdì scorso più di 130 chiamate per morti improvvise. Si tratta per lo più di anziani o di persone con patologie. E si ritiene che il caldo possa essere stato un fattore determinante per la maggior parte dei decessi. Il giornale The Globe and Mail scrive che tra venerdì e metà giornata di lunedì le autorità della Columbia Britannica hanno ricevuto 233 segnalazioni di decessi. Ieri a Lytton, a circa 250 km a est di Vancouver, c’erano ben 49,6 gradi, il terzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)di caldo efino a 50. Lo Stato è in ginocchio. Da venerdì scorso la polizia ha ricevuto da venerdì scorso più di 130 chiamate perimprovvise. Si tratta per lo più di anziani o di persone con patologie. E si ritiene che il caldo possa essere stato un fattore determinante per la maggior parte dei decessi. Il giornale The Globe and Mail scrive che tra venerdì e metà giornata di lunedì le autorità della Columbia Britannica hanno ricevuto 233 segnalazioni di decessi. Ieri a Lytton, a circa 250 km a est di Vancouver, c’erano ben 49,6, il terzo ...

Advertising

hznll28 : RT @ultimenotizie: Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record. Nell'area di #Vanc… - notizieambiente : RT @ultimenotizie: Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record. Nell'area di #Vanc… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record. Nell'area di #Vanc… - ultimenotizie : Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record. Nell'area di… - ultimenews24 : Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record, che ha colpit… -