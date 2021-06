Su tutte le parti dell’albero

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi m sa spiegare cosa è un albero? «È una pianta». «Sono le foglie». «Dopo i rami fanno anche i fiori, le foglie, i frutti». «Io mi ricordo che però in inverno le foglie cadono dai rami, non sono verdi come sono adesso». «Noi abbiamo studiato che le foglie servono all’albero per respirare. Altrimenti l’albero muove. E’ come… Perché lui è come a testa in giù dentro l’aria e l’aria, per gli alberi, è come dell’acqua che noi, dentro l’acqua, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.