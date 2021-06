Roberto Farnesi presto papà L’attore a Novella | ‘Lucya e io diventiamo famiglia’

Advertising

RitaC70 : Roberto Farnesi, primo figlio a 52 anni: chi è la giovane (e riservatissima) fidanzata - MediasetTgcom24 : Roberto Farnesi mostra il 'pancione': a 52 anni sarà papà per la prima volta #robertofarnesi… - Italia_Notizie : Roberto Farnesi diventa padre a 51 anni: “Questo è il senso della vita” - zazoomblog : Roberto Farnesi diventa padre a 51 anni: “Questo è il senso della vita” - #Roberto #Farnesi #diventa #padre - FQMagazineit : Roberto Farnesi diventa padre a 51 anni: “Questo è il senso della vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Farnesi

L'attore ha annunciato che la compagna Lucya Belcastro partorirà una bimba a novembre Cicogna in volo per, che diventerà papà per la prima volta a 52 anni. La compagna Lucya Belcastro , studentessa di 28 anni, è infatti in dolce attesa di una bimba che nascerà a fine novembre. L'attore ...Inoltre, il giovane ha detto di essere molto contento di poter lavorare nuovamente al fianco degli attori della soap opera come ad esempio Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina,e ..."Lucya e io diventiamo famiglia dopo sette anni d'amore". Così Roberto Farnesi in un'intervista rilasciata per il nuovo numero di Novella ...Il paradiso delle signore, nuovo orario: anticipata la messa in onda della soap di Rai1 Il palinsesto estivo di Rai1 è iniziato ieri, 28 giugno, ed ha ...