Rinnovo Insigne: improcrastinabile un incontro col Napoli a fine Europeo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra dodici mesi scade il contratto di Lorenzo Insigne che volendo, al termine, potrebbe svincolarsi. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport non è ancora tutto scritto e finito, perché appare improcrastinabile un incontro a fine Europeo fra le parti. Per non vivere dodici mesi infernali a livello di ambiente (mediatico e non), Lorenzo Insigne ed il Napoli si incontreranno per cercare un'intesa contrattuale che legherebbe, a quel punto a vita, lo scugnizzo all'ombra del Vesuvio. L'incontro è fissato a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra dodici mesi scade il contratto di Lorenzoche volendo, al termine, potrebbe svincolarsi. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport non è ancora tutto scritto e finito, perché appareunfra le parti. Per non vivere dodici mesi infernali a livello di ambiente (mediatico e non), Lorenzoed ilsi incontreranno per cercare un'intesa contrattuale che legherebbe, a quel punto a vita, lo scugnizzo all'ombra del Vesuvio. L'è fissato a ...

Iollux : Con chi se la prenderà Aurelio oggi? Butto giù tre topic: -Insigne causa rinnovo -Terzino sx, non è ancora arrivat… - TolliVincenzo : @maxmassi969 @OCardinal17 @ADeLaurentiis Mi aspetto bordate a Gattuso, ai giornalisti, ad insigne per il rinnovo e… - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : De Paola: 'Il rinnovo di Insigne spero arrivi presto, ma per colpa di De Laurentiis dovrà spalmarsi il contratto' -… - MondoNapoli : De Paola: 'Rinnovo Insigne? Deve spalmarsi il contratto, ma può essere il leader del Napoli per i prossimi 5 anni'… -