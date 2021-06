PS5: per il dopo Days Gone, Sony Bend Studio lavora a una nuova IP che avrebbe elementi multiplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sony Bend Studio, dopo Days Gone, sta lavorando ad una nuova IP. Ora a quanto pare sembra esserci un nuovo dettaglio: questo nuovo gioco potrebbe avere al suo interno elementi multiplayer. La scoperta è stata fatta attraverso un nuovo annuncio di lavoro: Sony Bend sta cercando un 'Senior Network Programmer' per il suo "prossimo titolo AAA di alto profilo" che che deve avere familiarità con la "programmazione incentrata sul supporto di problemi di rete di basso livello" oltre che con il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021), stando ad unaIP. Ora a quanto pare sembra esserci un nuovo dettaglio: questo nuovo gioco potrebbe avere al suo interno. La scoperta è stata fatta attraverso un nuovo annuncio di lavoro:sta cercando un 'Senior Network Programmer' per il suo "prossimo titolo AAA di alto profilo" che che deve avere familiarità con la "programmazione incentrata sul supporto di problemi di rete di basso livello" oltre che con il ...

Advertising

Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Dillo ai tuoi amici, la seconda sfida #SummerOfFootball è iniziata: pronti a sbloccare insieme il trofeo 'Co – Oppia d’a… - infoitscienza : PlayStation Plus luglio 2021, ecco i giochi PS5 e PS4 gratis – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - GAMERSLUCKY3 : Nuovo video disponibile ora! Ecco tutti i #GiochiGratis del mese di Luglio per tutti gli abbonati a… - wheeinstongue : ero anche contenta ma poi ho visto che è solo per ps5. puttane - supercanaries_ : Comunque grazie a PS5 per aver migliorato il sistema di cattura della console perché prima potevo fare solo gif di cacca -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 per PlayStation Plus di luglio, ecco i giochi in arrivo per PS4 e PS5 Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi gratuiti in arrivo nel mese di luglio 2021 su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Dopo aver apprezzato opere come Strar Wars: Squadrons o Virtua Fighter V, il servizio offre nuove avventure e sfide per tutti coloro che hanno un ...

The Great Ace Attorney Chronicles è come un ritorno a casa Piattaforma: PC, PS4, PS5, SWITCH Genere: avventura - grafica Data di uscita: 27 Luglio 2021 ... non sarà quindi richiesto di conoscere la serie per godersi la storia, visto che le vicende qui narrate ...

Haven assume per la nuova esclusiva PS5 Tom's Hardware Italia PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di luglio. C'è A Plague Tale su PS5 Sony ha svelato i nuovi titoli inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus per il mese di luglio. I nuovi titoli saranno disponibili a partire dal 6 luglio e come al solito troviamo 2 giochi PlayStation ...

PlayStation Plus Luglio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 Anche il settimo mese dell'anno si appresta a regalare un trittico di interessanti produzioni a tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi gratuiti in arrivo nel mese di luglio 2021 su PS4 etutti gli abbonati a PlayStation Plus. Dopo aver apprezzato opere come Strar Wars: Squadrons o Virtua Fighter V, il servizio offre nuove avventure e sfidetutti coloro che hanno un ...Piattaforma: PC, PS4,, SWITCH Genere: avventura - grafica Data di uscita: 27 Luglio 2021 ... non sarà quindi richiesto di conoscere la seriegodersi la storia, visto che le vicende qui narrate ...Sony ha svelato i nuovi titoli inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus per il mese di luglio. I nuovi titoli saranno disponibili a partire dal 6 luglio e come al solito troviamo 2 giochi PlayStation ...Anche il settimo mese dell'anno si appresta a regalare un trittico di interessanti produzioni a tutti gli abbonati a PlayStation Plus.