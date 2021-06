PlayStation Plus luglio 2021, ecco i giochi PS5 e PS4 gratis – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 30 giugno 2021) ecco quali sono tutti i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, due per PS4 e uno per PS5, scaricabili liberamente a partire da martedì da tutti gli abbonati.. Sony ha annunciato quali sono i tre giochi PS5 e PS4 scaricabili gratis, quindi senza costi aggiuntivi, dagli abbonati a PlayStation Plus nel mese di luglio 2021: A Plague Tale. Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, che formano l’ennesimo mese davvero interessante per i giocatori ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021)quali sono tutti idi giugno, due per PS4 e uno per PS5, scaricabili liberamente a partire da martedì da tutti gli abbonati.. Sony ha annunciato quali sono i trePS5 e PS4 scaricabili, quindi senza costi aggiuntivi, dagli abbonati anel mese di: A Plague Tale. Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, che formano l’ennesimo mese davvero interessante per i giocatori ...

