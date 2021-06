PALINSESTI DISCOVERY 2021 2022 | ZORZI | CONTICINI | TERESA MANNINO | KATIA FOLLESA E TANTE CONFERME

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha illustrato questa mattina iper la stagione televisiva. Moltee molte novità in arrivo per Real Time, Nove e gli altri canali del gruppo televisivo. Si parte da Tommasointrodotto in conferenza stampa da grandi lodi. “Tommasoha un grande talento per l’intrattenimento. Ci stimola molto e siamo felici di averlo su Drag Race. Ma speriamo di lavorare con lui anche ad altro”. E proprio l’influencer e vincitore dell’ultima edizione del GF Vip sarà in giuria di Drag Race Italia, in onda da novembre. In giuria Tommaso ...