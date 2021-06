Omicidio di Chiara Gualzetti, calci in faccia e coltellate: così è morta la 16enne. Fermato coetaneo (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Un demone mi ha detto di farlo”: sono queste le parole del 16enne che avrebbe ucciso Chiara Gualzetti, la 16enne ritrovata senza vita nel parco dell’abbazia di Monteveglio nel Bolognese dopo essersi allontanata da casa la mattina del 27 giugno. Chiara, dopo quattro coltellate al collo e al petto, ancora non moriva, così il suo assassino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Un demone mi ha detto di farlo”: sono queste le parole delche avrebbe ucciso, laritrovata senza vita nel parco dell’abbazia di Monteveglio nel Bolognese dopo essersi allontanata da casa la mattina del 27 giugno., dopo quattroal collo e al petto, ancora non moriva,il suo assassino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

corrierebologna : Omicidio Chiara Gualzetti, l’amico confessa: «Sentivo l’impulso di uccidere» - Bianca34874951 : RT @Corriere: Il papà di Chiara: «Conosco il suo assassino, ha lavorato con me. E non mi risultano de... - owiidio : Quindi colpa delle serie di Netflix ... This is - corrierebologna : Omicidio Chiara, l’assassino e gli occhi di fuoco: «Parlò del demone alla psicologa» - Corriere : Il papà di Chiara: «Conosco il suo assassino, ha lavorato con me. E non mi risultano de... -