Nursing Up, De Palma: «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri nel sempre più disastrato mondo delle Rsa. Una voragine profonda» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua la fuga degli infermieri dalla sanità privata a quella pubblica!» ROMA 30 GIU 2021 – «L'emergenza legata alla carenza di infermieri Nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli di gravità senza precedenti nel nostro Paese. Attraverso i nostri referenti di Lombardia e Veneto, raccogliamo indirettamente il grido di allarme di numerose realtà legate al mondo no profit e all'associazionismo che si occupano di strutture con soggetti fragili e malati cronici, che denunciano come quella che fino a ieri era una situazione quasi insostenibile, oggi è diventata una ...

