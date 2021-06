M5S: Grillo, 'non sono padre padrone, agito con cuore e anima' (2) (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Dunque Grillo dice di aver visto lo statuto, "gli ho detto non mi va bene questo, me lo rimandava, poi ho detto vedilo con i parlamentari". Dunque arriva al suo blitz a Roma, "sono andato dai parlamentari - sostiene - e ho visto paura, come una paura latente, non gli abbracci, il bene, il clima del movimento. Ho fatto qualche battuta, lui si è offeso... effetti collaterali, forse è la mia disgrazia". "Lui il giorno dopo mi fa una telefonata tempestosa, 'io non ti rispondo più', dice". Grillo racconta di aver tentato una trattativa, "io rinuncio a questo, tu a quello... Lui mi ha detto, non ti rispondo" e lo ha fatto "in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Dunquedice di aver visto lo statuto, "gli ho detto non mi va bene questo, me lo rimandava, poi ho detto vedilo con i parlamentari". Dunque arriva al suo blitz a Roma, "andato dai parlamentari - sostiene - e ho visto paura, come una paura latente, non gli abbracci, il bene, il clima del movimento. Ho fatto qualche battuta, lui si è offeso... effetti collaterali, forse è la mia disgrazia". "Lui il giorno dopo mi fa una telefonata tempestosa, 'io non ti rispondo più', dice".racconta di aver tentato una trattativa, "io rinuncio a questo, tu a quello... Lui mi ha detto, non ti rispondo" e lo ha fatto "in ...

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - Simo07827689 : RT @m_spagna: @Hanan1868 @MPenikas @francotaratufo2 @lindaeciao @ferrandomau @cornobianco @Gio2020Gio @ANTEO17 @is_amazon @gd1907 @APatrign… - AnimaCeleste : RT @AvantiRenzi: «Io non ho niente di personale contro Giuseppe Conte. Semplicemente sono più tranquillo se lo vedo a litigare con Grillo,… -