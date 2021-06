Lorella Cuccarini torna in Rai | ecco dove la vedremo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo molti mesi di lontananza dalla Rai,è pronta are come ospite di un programma di Rai 1. Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni del portale TvBlog, la nota conduttrice arriverà infatti a Uno Weekend come ospite nel corso della prossima giornata di sabato. Il noto volto del piccolo schermo non tornerà quindi nella televisione di Stato come presentatrice di un programma tutto suo, ma tornerà solo come ospite d'eccezione del nuovo show estivo di casa Rai. Si tratta comunque di un ritorno importante, infatti negli ultimi mesi laè stata impegnata su Canale 5 con Amici ...

Advertising

cristia_urbano : RT @cheTVfa: ?? Ilary Blasi sarà la padrona di casa del nuovo show di Canale 5 #StarintheStar dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini e Paolo B… - annatomasi1 : RT @cheTVfa: ?? Ilary Blasi sarà la padrona di casa del nuovo show di Canale 5 #StarintheStar dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini e Paolo B… - zazoomblog : Lorella Cuccarini torna in Rai dopo la lite con Alberto Matano - #Lorella #Cuccarini #torna #Alberto… - robertopontillo : RT @cheTVfa: ?? Ilary Blasi sarà la padrona di casa del nuovo show di Canale 5 #StarintheStar dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini e Paolo B… - cheTVfa : ?? Ilary Blasi sarà la padrona di casa del nuovo show di Canale 5 #StarintheStar dopo il rifiuto di Lorella Cuccarin… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Televisione La conduttrice ed ex danzatrice torna sulla tv di stato Pubblicato su 29 Giugno 2021 Dopo diversi mesi di assenza dalla Rai ,torna in un programma della tv di stato. Lo rende noto Tv Blog. L'ultima sua apparizione su una emittente del servizio pubblico risale al 13 novembre scorso, quando spuntò in una ...dopo Amici 20 torna su Rai Uno: sarà ospite a Uno Weekend, dopo la sfortunata esperienza alla conduzione de La vita in diretta, ha trovato il suo personale ...Per la nuova stagione tv autunnale, Lorella Cuccarini avrebbe detto no al nuovo talent show Star in the Star, in onda su Canale 5 ...A quasi un anno dalla sua partecipazione a Tale e Quale Show Lorella Cuccarini torna in Rai, ma a quanto pare solo come ospite: sabato prossimo sarà infatti ospite del programma ...