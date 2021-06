LIVE Fognini-Djere 6-3 6-4 0-6 6-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una prestazione, quindi, tra alti e bassi quella del ligure che deve assolutamente trovare una resa migliore in battuta come fonte di punti “gratuiti”, altrimenti rischi nei prossimi incontri di trovarsi in condizione di inferiorità. La partita odierna è stata emblematica. Dando uno sguardo alle statistiche si evidenzia come Djere abbia raccolto molto più punti diretti al servizio di Fognini (11 vs 2), ma comunque Fabio ha ottenuto il 71% con la prima in campo e il 52% con la seconda. Per il ligure 26 vincenti e 26 errori non forzati contro i 39 del serbo. Un dato quest’ultimo in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna prestazione, quindi, tra alti e bassi quella del ligure che deve assolutamente trovare una resa migliore in battuta come fonte di punti “gratuiti”, altrimenti rischi nei prossimi incontri di trovarsi in condizione di inferiorità. La partita odierna è stata emblematica. Dando uno sguardo alle statistiche si evidenzia comeabbia raccolto molto più punti diretti al servizio di(11 vs 2), ma comunque Fabio ha ottenuto il 71% con la prima in campo e il 52% con la seconda. Per il ligure 26 vincenti e 26 errori non forzati contro i 39 del serbo. Un dato quest’ultimo in ...

