LIVE Berrettini-Pella 1-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: equilibrio sul campo 3! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Primo doppio fallo dell’italiano. 15-0 Seconda velenosa di Berrettini. 1-2 CHE LOB DI Pella! L’argentino caccia indietro l’azzurro che aveva trovato l’accelerazione di diritto. 40-30 Bravissimo l’azzurro a muovere l’avversario con il diritto. 40-15 Gran palla corta di Pella. 30-15 DEMI-VOLEE PAZZESCA DI Berrettini! L’azzurro sale in cattedra con il diritto. 30-0 Servizio e diritto del #59 mondo. 15-0 Ottima prima di Pella. 1-1 Esordio perfetto del #9 al mondo. 40-15 Ottima prima del romano. 30-15 Ace dell’azzurro. 15-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Primo doppio fallo dell’italiano. 15-0 Seconda velenosa di. 1-2 CHE LOB DI! L’argentino caccia indietro l’azzurro che aveva trovato l’accelerazione di diritto. 40-30 Bravissimo l’azzurro a muovere l’avversario con il diritto. 40-15 Gran palla corta di. 30-15 DEMI-VOLEE PAZZESCA DI! L’azzurro sale in cattedra con il diritto. 30-0 Servizio e diritto del #59 mondo. 15-0 Ottima prima di. 1-1 Esordio perfetto del #9 al mondo. 40-15 Ottima prima del romano. 30-15 Ace dell’azzurro. 15-15 ...

