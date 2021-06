(Di mercoledì 30 giugno 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Ilva rispettato perchè è primo nel ranking ma tutte le squadre hanno i loro”. Ne è certo, centrocampista dell'Italia, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano in vista della sfida contro il, valida per i quarti di finale di Euro2020. Il centrocampista del Chelsea, divenuto un punto fermo della nazionale, si è poi soffermato su uno dei calciatori chiave dei Diavoli Rossi, Kevin De Bruyne: “Come si ferma? Il ct Mancini non mi ha chiesto consigli. Ha un'intelligenza calcistica di altissimo livello, fuori dal normale, cercare di fermarlo è ...

Advertising

MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – “Il Belgio va rispettato perchè è primo nel ranking ma tutte le squadre hanno i loro punti de… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Jorginho “Anche il Belgio dei punti deboli” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Jorginho “Anche il Belgio dei punti deboli” - - Italpress : Jorginho “Anche il Belgio dei punti deboli” - CorriereCitta : Jorginho “Anche il Belgio dei punti deboli” -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Anche

Corriere di Viterbo

COVERCIANO -è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Belgio . Queste ... Ci dà una grossa manosul campo. E' sempre stato vicino al gruppo lungo tutto questo percorso,...Commenta per primo, centrocampista del Chelsea e dell' Italia , parla in conferenza stampa a Coverciano in ... ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti e questo ci dà una grossa mano...Ma onestamente, non sono sicuro. Il vecchio catenaccio? Sotto Mancini, l'Italia vuole sempre attaccare. Con Jorginho e Verratti hanno anche tante capacità di palleggio a centrocampo. L'Italia non ha ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.