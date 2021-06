Grillo-Conte | Appendino | “M5s ha perso grande occasione Difficile pensare a candidatura per Torino”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Non nasconde la sua amarezza per la fumata nera tra Beppee Giuseppela sindaca Chiara: “Sono molto amareggiata da quello che è successo e penso chepotesse essere lana giusta. Credo ci sia molto sgomento anche la base, gli attivisti e lene che hanno vissuto tutto il percorso come me sono spaesate. A caldo mi sento solo di dire che abbiamouna grandissimae che faremo tutte le nostre valutazioni, io farò le mienali”. La sindaca non usa mezze misure dunque e non nasconde che ...